ТУРКЕСТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ В КЕМБРИДЖСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБ ОТЫРАРЕ

В Кембриджском университете прошла международная научная конференция на тему «Археологические подходы к изучению урбанизма и устойчивости городов в средневековой Центральной Азии». Туркестанские ученые на международной научной конференции представили результаты археологических исследований, касающихся Отырара и средневековых городов южного региона.

Организаторами встречи выступили программа King’s Silk Roads при King’s Colleg Кембриджского университета и институт McDonald Institute for Archaeological Research. На научной встрече основным объектом научного исследования стали город Отырар и другие средневековые города на территории сегодняшней Туркестанской области.

В конференции от Казахстана приняли участие известный археолог, доктор исторических наук, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави Мухтар Кожа, ассоциированный профессор ХКТУ им. К. Ясави, PhD Бакдаулет Сыздыков, преподаватель Международного университета туризма и гостеприимства, PhD Али Алимбекулы, преподаватель кафедры истории ХКТУ имени К.А. Ясави докторант Шыназ Алмазулы и другие ученые.

В программе конференции были охвачены история развития города Отырара, ранние этапы распространения ислама в Южном Казахстане, поселения кангюйского периода в Отырарском оазисе, археологическая картография и дистанционное зондирование, экономика и торговые связи Отырара в X-XV веках, погребальные традиции, водные системы, земледелие и растительный покров, археология городища Культобе. Научные доклады были на казахском и английском языках.

Профессор Мухтар Кожа вместе с коллегами представил исследование на тему «The Discovery of Mihrabs in the Dwellings of Otrar’s Rabad and Questions of the Initial Stage of the Spread of Islam in Southern Kazakhstan». В своем докладе он рассказал о результатах археологических раскопок, проведенных в 2025 году в рабаде Отырара, михрабах, обнаруженных в жилых домах, археологических признаках, связанных с доисламскими верованиями, стратиграфии города и результатах радиоуглеродного исследования. Эти материалы позволяют уточнить ранние этапы распространения ислама в Казахстане через археологические данные.

Бакдаулет Сыздыков показал особенности формирования городской культуры в Келесской долине, результаты археологических и междисциплинарных исследований, проведенных на городище Культобе.

Али Алимбекулы в своем докладе проанализировал и представил результаты об архитектурных особенностях и погребальных традициях мест захоронений на археологических памятниках Отырар и Куйрыктобе.

Шыназ Алмазулы представил основные направления и результаты археологических исследований на городище Культобе.

Археолог Серик Акылбек представил исследование, проанализировавшее структуру и закономерности пространственного расположения поселений кангюйского периода в Отырарском оазисе.

В научной встрече также приняли участие зарубежные ученые, исследующие Отырар и средневековые города Центральной Азии.

Исследователь «King’s College» Кембриджского университета археолог и доктор Кэти Кэмпбелл представила исследование о цикле городского развития Отырара. Также зарубежные ученые сделали доклады об археологической картографии и дистанционном зондировании, экономике и торговых связях Отырара в X-XV веках, земледелии, водных системах и истории окружающей среды.

Поездка казахстанских ученых в Кембридж была организована в рамках научной программы «Исследование проникновения и распространения ислама в Казахстан на основе археологических и письменных источников», финансируемой Министерством науки и высшего образования РК и реализуемой Международным университетом туризма и гостеприимства.

Одна из основных целей командировки – выявление и изучение письменных источников, рукописей и архивных материалов, касающихся истории проникновения и распространения ислама в Казахстан и Центральную Азию, находящихся в фондах библиотек Кембриджского университета и библиотеки Британского музея. Ученые рассмотрели значение источников, ранее не полностью введенных в научный оборот, для решения задач научного проекта. Исследовательские образцы, полученные из исторических объектов в городах Туркестан, Отыраре и Таразе, были переданы в лабораторию Кембриджского университета для проведения научно-лабораторного анализа.

Ученые с 2025 года ведут археологические раскопки в Отыраре. В этом году в ходе раскопок на городище Отырар были обнаружены место мечети, относящееся к эпохе Золотой Орды, мощенная камнем улица и ступенчатые сооружения, изучены места захоронений и различные археологические артефакты.

Кроме того, профессор Мухтар Кожа, опираясь на результаты многолетней научно-исследовательской работы, сделал в Кембриджском университете специальный научный доклад на тему «Исследование могилы Абылай хана». Также он подарил библиотеке Кембриджского университета монографию «Абылай хан», написанную им совместно с Оразаком Смагулулы, Алмагуль Оразаккызы, а также научные труды «Средневековый Отырар: легенды, данные, исследования» и «Позднесредневековые города и поселения Казахстана».

В ходе поездки ученые встретились с Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Алибеком Бакаевым. На встрече стороны обсудили вопросы развития научных связей между Казахстаном и Великобританией, реализации международных исследовательских проектов в области археологии и истории, обмена научными данными и расширения академического сотрудничества.

Поездка в Кембридж позволяет обсудить в международных научных кругах новые археологические данные, собранные об Отыраре и средневековых городах на территории Туркестанской области, изучить материалы из зарубежных библиотечных и архивных фондов, проанализировать археологические образцы современными лабораторными методами и расширить международные научные связи казахстанских ученых.

Пресс-служба акима Туркестанской области