В комплексе «Конгресс-холл» в Туркестане прошла V Национальная благотворительная конференция «Қазақстан халқына-2026» на тему «Инвестиции в человека: благотворительность на пути развития человеческого капитала». В ней приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, члены Попечительского совета и Правления общественного фонда «Қазақстан халқына», представители государственных органов, партнерских организаций, общественных организаций, спонсоры и представители организаций из 20 регионов страны, получивших поддержку в рамках проектов фонда.

Сначала участникам были представлены интерактивные презентации проектов «Жасампаз ұрпақ», «Площадка культурного развития», «Сельская школа», маркетплейса G2B и других проектов фонда.

На конференции аким Туркестанской области выразил благодарность за поддержку фонда «Қазақстан халқына» в регионе.

– Добро пожаловать в священный Туркестан - золотую колыбель духовности и государственности нации! Для нас большая честь, что пятая Национальная благотворительная конференция «Қазақстан халқына-2026» проходит в нашем регионе. Наш народ всегда умел протянуть руку помощи тем, кто оказался в трудной ситуации, и сплотиться для общего дела. Сегодняшняя встреча продолжает эту традицию и посвящена улучшению жизни человека и раскрытию его способностей. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев назвал поддержку фонда «Қазақстан халқына» важной инициативой Нового Казахстана. Фонд с первых дней сформировался как символ истинной заботы, сострадания и нерушимого единства в нашей стране. Поддержка в первую очередь направлена на обновление социальной инфраструктуры, здоровье населения, занятия спортом и повышение доступности социальных услуг. И это очень ценно, потому что Туркестанская область – стратегический регион с самым большим демографическим ростом и численностью населения. С 2022 года общая стоимость реализованных и реализуемых в нашем регионе при поддержке фонда проектов составляет 20,3 миллиарда тенге. От имени жителей области выражаю искреннюю благодарность Попечительскому совету Фонда и коллективу во главе с Ляззат Алтынбековной, спонсорам и партнерам за эту масштабную заботу. Своевременно оказанная поддержка укрепляет веру человека в себя и приносит новые возможности в его жизнь. Если человек, получивший сегодня помощь, завтра станет опорой для других и внесет вклад во благо страны, то это будет самый большой плод нашего общего труда. Пусть сегодняшняя встреча откроет дорогу добрым начинаниям, приносящим пользу стране! Пусть работа конференции будет плодотворной! – сказал Н. Кушеров и наградил руководство фонда и представителей Попечительского совета нагрудным знаком «За заслуги перед областью».

После этого выступила председатель общественного фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Чингисбаева, которая рассказала о работе и планах Фонда. Она отметила эффективную работу, проводимую со стороны акимата Туркестанской области, и сообщила, что поддержка будет продолжена.

Председатель фонда Ляззат Чингизбаева и председатель Попечительского совета Бану Нургазиева поблагодарили главу региона Нуралхана Кушерова и вручили специальную стелу от имени фонда «Қазақстан халқына».

На встрече между фондом «Қазақстан халқына» и акиматом Туркестанской области был подписан меморандум о реализации четырех центров развития в рамках проекта «Жасампаз ұрпақ». Новые центры будут открыты в Жетысайском, Мактааральском, Келесском и Сарыагашском районах. Здания построит акимат области, а центры специальным учебным оборудованием оснастит фонд «Қазақстан халқына».

Содержательная часть конференции прошла по направлениям «События, открывающие путь к возможностям» и «События, меняющие человека». Также были определены победители республиканского конкурса видеороликов «Жақсылық жалғасады», 23 победителям в девяти номинациях вручили сертификаты. Также в рамках проекта «Жасампаз ұрпақ» был проведен обучающий семинар для 115 педагогов Туркестанской области.

В завершение конференции состоялось выездное заседание Попечительского совета фонда «Қазақстан халқына», где был обсужден ход реализации проектов в регионах.

Отметим, в Туркестанской области с 2022 года при поддержке фонда «Қазақстан халқына» реализовано 25 проектов. На социальные проекты в регионе направлено более 20 млрд 375 млн тенге. В сфере здравоохранения реализовано девять проектов общей стоимостью 5,5 млрд тенге. Проекты охватили направления развития детской нейрохирургии, лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями, оказания офтальмологической помощи, диагностики и лечения ретинопатии, развития трансплантационной службы, оснащения центров раннего вмешательства и оказания медицинской помощи гражданам с онкологическими заболеваниями.

В сфере образования на девять проектов направлено 13 млрд 74 млн тенге. Это работы по оснащению сельских школ современными предметными кабинетами, робототехникой и STEM-лабораториями, укреплению материально-технической базы специальных организаций образования, выделению образовательных грантов и организации летнего отдыха учащихся. При поддержке Фонда 16 сельским школам предоставлено современное оборудование, 12 школ обеспечены комплексами робототехники. Кроме того, организован летний отдых более трех тысяч учащихся из сельской местности.

В направлении социальной поддержки на три проекта выделено более 546,5 млн тенге. Средства направлены на реабилитацию детей и молодежи с особыми потребностями, обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и укрепление материально-технической базы центров оказания специальных социальных услуг.

В сфере спорта на три проекта направлено более 870,8 млн тенге. Обновлена материально-техническая база 21 спортивной школы, осуществлено строительство двух спортивных залов в сельских населенных пунктах с недостаточной спортивной инфраструктурой.

В сфере культуры на проект «QH Площадка культурного развития» направлено 381,8 млн тенге.

Пресс-служба акима Туркестанской области