Фонд «Қазақстан халқына» в рамках проекта «Денсаулық жолы» передал Туркестанскому региону два передвижных медицинских комплекса. Их презентация состоялась в рамках V Национальной благотворительной конференции «Қазақстан халқына-2026».

В мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Чингисбаева, которые поздравили жителей региона и представителей сферы медицины. Глава региона отметил, что фондом, созданным по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, оказывается постоянная поддержка Туркестанской области.

– Сегодня мы являемся свидетелями важного события для сферы здравоохранения Туркестанской области. Нашему региону переданы два новых передвижных медицинских комплекса. Теперь нашим жителям меньше придется ездить в областной центр или крупные города для обследований. Медицина станет ближе к народу, а качественная диагностика - доступнее. Выявление болезней на ранних стадиях – главный залог улучшения результата лечения и спасения жизни человека. Выражаем особую благодарность общественному фонду «Қазақстан халқына» за поддержку в их приобретении. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание охране здоровья населения. Сегодняшнее мероприятие – одно из проявлений конкретной реализации этой политики, – сказал Н. Кушеров.

На торжественном мероприятии медицинским учреждениям были вручены ключи от передвижных комплексов на базе автомобилей.

Общий бюджет этого проекта составляет 1,1 млрд тенге. Его основная цель – повысить доступность онкологического скрининга и профилактических осмотров для жителей, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Возможности техники очень высоки. Первый комплекс полностью оснащен современным аппаратом компьютерной томографии. Второй комплекс обеспечен маммографическим и ультразвуковым аппаратом экспертного класса. Передвижные медицинские комплексы, оснащенные современными диагностическими средствами, создают условия для жителей отдаленных сел проходить необходимые медицинские обследования, не выезжая в областной центр. Вместе с тем это даст новый импульс усилению профилактической медицинской помощи в регионе и повышению возможности раннего выявления заболеваний.

После передачи медицинских комплексов аким области и руководство фонда «Қазақстан халқына» посетили выставку, организованную в комплексе «Конгресс-холл». На выставке были представлены проекты, реализованные при поддержке указанного фонда.

Отметим, в Туркестанской области с 2022 года при поддержке фонда «Қазақстан халқына» реализовано 25 проектов. На социальные проекты в регионе направлено более 20 млрд 375 млн тенге.

Пресс-служба акима Туркестанской области