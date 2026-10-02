ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КАЗАХСТАНА ОЛЖАС БЕКТЕНОВ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ МИНСК

В рамках официального визита Олжас Бектенов был принят Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Премьер-министр передал слова приветствия и добрые пожелания от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи отмечено, что между Казахстаном и Беларусью сложились прочные отношения, основанные на многолетней дружбе, взаимном уважении и высоком уровне доверия. Подчеркнуто, что важной основой поступательного развития двустороннего сотрудничества являются доверительные отношения и регулярный конструктивный диалог между главами государств.

В рамках межправительственных переговоров Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и Премьер-министр Беларуси Александр Турчин обсудили практические вопросы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, промышленной кооперации, транспортно-транзитного взаимодействия, а также реализации совместных проектов.

«Беларусь для Казахстана надежный, проверенный временем партнер. Нас связывает долгая общая история, взаимное уважение, основывающиеся на очень доверительных и регулярных контактах между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и Президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко. Задача наших правительств – активно реализовывать те договоренности, которые достигнуты между нашими лидерами. В этом направлении имеется позитивная динамика. По нашим статистическим данным в прошлом году прирост товарооборота составил 27,7%, по итогам 7 месяцев текущего года – 20%. Есть задел для дальнейшего наращивания нашего взаимодействия, расширения перечня поставляемой продукции, в том числе в области железнодорожного машиностроения. Правительство Казахстана твердо намерено работать на активизацию и углубление многопланового взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Беларусью», — подчеркнул Олжас Бектенов.

«Сегодняшняя наша совместная встреча подчеркивает то значение, которое в Республике Беларусь придают Республике Казахстан, – государству, с которым мы стремимся поддерживать самые тесные, теплые отношения. С удовлетворением отмечаем высокую интенсивность контактов на уровне правительств. Результатом совместных усилий является уверенный рост взаимной торговли. Позитивную динамику экономического взаимодействия позволяют поддерживать эффективные действия Межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. При этом имеется значительный потенциал для наращивания взаимных поставок. Уверен, что наша сегодняшняя встреча позволит определить перспективные точки роста для дальнейшего развития, обогатить двустороннюю повестку новым содержанием. Со своей стороны еще раз хочу подчеркнуть открытость для диалога и заинтересованность в укреплении наших контактов», — отметил Александр Турчин.

По итогам 2025 года взаимный товарооборот составил порядка $1,2 млрд. За 7 месяцев текущего года показатель достиг $723 млн. Отмечен значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимной торговли и расширения номенклатуры поставляемой продукции. Казахстан обладает потенциалом для экспорта продовольственных товаров, транспортных средств, металлов, продукции химической и нефтехимической, а также текстильной промышленности, машиностроения и ж/д.

Рассмотрены вопросы промышленной кооперации. В рамках казахско-белорусского партнерства реализовано 13 совместных проектов на сумму свыше $200 млн. На территории Казахстана локализовано производство тракторов «Беларус», комбайнов «Гомсельмаш», автомобильной и др. техники. Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении локализации производств ведущих белорусских предприятий.

В части сотрудничества в агропромышленном комплексе Казахстан выразил готовность расширять поставки подсолнечного, сафлорового и рапсового масел, а также готовой бакалейной продукции на белорусский рынок.

Положительная динамика сохраняется в транспортно-транзитном сотрудничестве: за 7 месяцев текущего года объем ж/д перевозок между двумя странами вырос на 18,7% и достиг 4,8 млн тонн. Обсуждены перспективы дальнейшего развития логистических маршрутов.

Кроме того, подняты вопросы экспорта казахстанских цифровых решений. Внимание уделено также взаимодействию в туристической, культурно-гуманитарной сферах.

По итогам переговоров были подписаны документы между регионами Казахстана и Беларуси, направленные на развитие торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. В их числе план мероприятий между Костанайской и Гродненской областями на 2027-2029 годы, планы мероприятий между Павлодарской и Минской, а также Павлодарской и Гомельской областями на 2026-2028 годы, меморандум и план мероприятий по развитию между Туркестанской и Могилевской областями.