На XX летних Азиатских играх проходящих в Японии завершился финал соревнований по спортивному скалолазанию.

В дисциплине «скорость» Дамир Токтаров стал бронзовым призером. Победу одержал представитель Китая, а серебряную медаль завоевал иранец Реза Фард Али Пур.

Отметим, в полуфинале Дамир показал результат 4,789 секунды и опередил олимпийского чемпиона Леонардо Ведрика из Индонезии, выйдя в финал со вторым результатом.

Еще один представитель Казахстана - участник Олимпийских игр в Париже Амир Маймуратов дошел до полуфинала.

Фото: Арлан ОЛЖАБАЙ