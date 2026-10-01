В Астане пройдет заседание Исполнительного комитета WADA

С 23 по 27 ноября в столице состоится заседание Исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В рамках важной международной встречи представители мирового антидопингового сообщества обсудят вопросы развития чистого спорта, усиления борьбы с допингом и дальнейшего совершенствования международного сотрудничества в данном направлении.

В марте этого года министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов и президент WADA Витольд Банька подписали меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на расширение совместной работы в сферах образования, профилактики допинга и научных исследований.

Между Казахстаном и WADA налажено устойчивое сотрудничество в сфере борьбы с допингом и продвижения принципов чистого спорта. Ранее президент WADA Витольд Банька также высоко оценил взаимодействие с казахстанскими партнерами и отметил, что решение провести важное международное заседание Агентства в Астане стало результатом этого сотрудничества.

«У нас хорошие отношения с казахстанскими партнерами. В следующем году в Казахстане пройдут семь чемпионатов мира. Поэтому проведение важных заседаний международных организаций в Астане является вполне закономерным»,— отметил президент WADA Витольд Банька.

WADA — одна из ключевых международных организаций, координирующих антидопинговую политику в спорте. Агентство занимается формированием единых антидопинговых требований и стандартов, контролем за их соблюдением, а также укреплением принципов честного и чистого спорта.