ДЗЮДО: АДИЛЕТ АЛМАТ - СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР XX ЛЕТНИХ АЗИАТСКИХ ИГР

На XX летних Азиатских играх в Японии, копилка сборной Казахстана пополнилась серебряной медалью.

В финале весовой категории до 81 кг среди мужчин, действующий чемпион Азии Адилет Алмат встретился с представителем страны-хозяйки соревнований Сотаро Фудзиварой. В напряжённой схватке победу одержал японский спортсмен.

Отметим, что для Адилета это первые Азиатские игры в карьере. Сегодня он одержал победу в 1/8 финала над Тегином Алмазжаномуулу из Кыргызстана, в четвертьфинале над Ойинчимегом Шинбаяром из Монголии. В полуфинале одолел Абубакира Шерова из Таджикистана.

Это четвёртая медаль сборной Казахстана по дзюдо на Азиатских играх в Аичи-Нагое.