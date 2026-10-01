ДЖИУ-ДЖИТСУ: НУРЖАН БАТЫРБЕКОВ ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ АЗИАТСКИХ ИГР

На Азиатских играх в Японии разыгрываются первые комплекты медалей по джиу-джитсу.

В весовой категории до 69 кг Нуржан Батырбеков встретился в финале с представителем ОАЭ Ахмедом Андизом и уступил со счётом 0:2.

Отметим, что Нуржан Батырбеков является чемпионом Азиатских игр 2023 года.

Кроме того, Батырбек Абдулла, выступающий в весовой категории до 62 кг, в поединке за бронзовую медаль встретился с представителем Саудовской Аравии Абдумаликом Мохаммедом Аль-Мурзи. По итогам схватки победу присудили сопернику за активность в атаке. В результате казахстанец завершил соревнования на пятом месте.

Фото: Сали САБИРОВ