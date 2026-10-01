ЕКАТЕРИНА ТАРАНЦЕВА ЗАВОЕВАЛА «БРОНЗУ» АЗИАТСКИХ ИГР В ГРЕБНОМ СЛАЛОМЕ

В японских префектуре Аичи и городе Нагоя продолжаются летние Азиатские игры, где определились победители и призёры соревнований по гребному слалому.

В женских соревнованиях на байдарках Екатерина Таранцева набрала 112,23 балла и заняла третье место. Золотую медаль завоевала спортсменка из Японии, серебряная награда досталась представительнице Китая.

В финале мужских соревнований на каноэ Александр Куликов набрал 156,52 балла и занял 5-е место.