Казахстанский «Большой шлем»: абсолютное доминирование в мировом фехтовании

Сборная команда Казахстана по мужской шпаге за четыре месяца выиграла чемпионат Азии, чемпионат мира и Азиатские игры, установив уникальное достижение в истории мирового фехтования.

По результатам анализа исторической статистики, прежде ни одной команде мужской шпаги в мире не удавалось в течение одного года выиграть чемпионат своегоконтинента, чемпионат мира и континентальные Игры.

Прецедент стал уникальным и для казахстанского спорта: ранее ни одна команда Казахстана ни в одном виде спорта не выигрывала за один сезон все главные старты своего международного календаря.

В мировом спорте достижения подобного масштаба получают отдельные названия. В теннисе говорят о «Большом шлеме», в футболе — о требле. В фехтовании официального термина для подобной серии нет, но посвоей логике Казахстан сделал именно это — за один сезон собрал свой «Большой шлем».

- В июне казахстанские шпажисты стали чемпионами Азиив Дели.

- Спустя месяц впервые в истории выиграли командное золото чемпионата мира в Гонконге.

- Финальной точкой стали Азиатские игры в Нагое. В решающем поединке Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай встретились со сборной Южной Кореи. Уступая по ходуфинала девять уколов, казахстанцы совершилиневероятный камбэк и вырвали победу — 43:42.

Это золото вернулось в Казахстан спустя 24 года — предыдущий раз мужская сборная страны выигрывалакомандную шпагу на Азиатских играх в 2002 году в Пусане.

Масштаб результата особенно заметен на фоне высочайшей мировой конкуренции. Фехтовальная элита десятилетиями формировалась преимущественно в странах с национальными школами с многовековой историей. Франция, Италия, Япония, Южная Корея — традиционные центры этого вида спорта с огромным опытом, кадровым резервом и целыми поколениями олимпийских чемпионов.

«По поручению Главы государства мы последовательно развиваем олимпийские виды спорта и создаем условия для конкурентоспособности наших спортсменов на мировом уровне. Этот результат — итог системной работы Федерации, тренерского штаба и спортсменов при большой поддержке государства. Федерация внедряет современные методики и научные подходы, а зарубежные специалисты, привлекаемые государством для обмена опытом, усиливают работу наших отечественных тренеров», — отметил Ербол Мырзабосынов.

Казахстан исторически к числу мировых центров фехтования не относился. Между тем сегодня именно казахстанская команда установила результат, которого, согласно проведённому анализу, прежде не показывала ниодна команда мужской шпаги в мире.

Президент Федерации фехтования Казахстана Мирбулат Абуов считает, что достигнутый результат уже позволяет говорить об особом месте нынешней команды в истории спорта страны.

«Думаю, сегодня эта команда уже заслужила называться легендарной. Понимаем, что с результатами растут ожидания и ответственность. Мы воспринимаем достигнутое не как финальную точку, а как новый уровень, который теперьнеобходимо удержать. Впереди олимпийский отбор, и наша следующая задача — подтвердить своё высокое реноме на длинной дистанции», — отметил он.

Успех команды стал результатом совместной системной работы Федерации фехтования Казахстана и Министерства туризма и спорта РК и Федерации фехтования Казахстана. Нам удалось добиться синергии яркого таланта спортсменов, высочайшего профессионализма тренеров, неустанной работы Федерации и мощной поддержки государства.

Четыре месяца назад Казахстан начал этот путь с золота чемпионата Азии. Сегодня у страны — команда, которая за один сезон собрала свой«Большой шлем» и вписала Казахстан в историю мировой шпаги. Следующая цель — Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.