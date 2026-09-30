АБИБА АБУЖАКЫНОВА СТАЛА ДВУКРАТНОЙ СЕРЕБРЯНОЙ ПРИЗЁРКОЙ АЗИАТСКИХ ИГР

На проходящих в японской префектуре Аичи и городе Нагоя летних Азиатских играх Казахстан завоевал первую медаль в дзюдо.

Многократная призёрка чемпионатов мира Абиба Абужакынова в финале весовой категории до 48 кг встретилась с представительницей страны-хозяйки соревнований Мицуки Кондо. В напряжённой схватке победу одержала японская дзюдоистка.

Это вторая серебряная медаль Абужакыновой на Азиатских играх. В 2023 году в Ханчжоу казахстанская спортсменка также стала серебряной призёркой.

Кроме того, Абиба стала второй казахстанской дзюдоисткой, вышедшей в финал Азиатских игр среди женщин, после Варвары Масягиной, завоевавшей «серебро» в 1998 году в Бангкоке.

Сегодня в Нагое казахстанская дзюдоистка одержала победы над Асмитой Дей из Индии и Линь Чэньхао из Тайбэя.

Таким образом, в активе сборной Казахстана на Азиатских играх в Аичи-Нагое 9 золотых и 15 серебряных медалей.