МАХМУД САБЫРХАН - БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР АЗИАТСКИХ ИГР

В японской префектуре Аичи и городе Нагоя продолжаются полуфинальные поединки по боксу в рамках ХХ летних Азиатских игр.

Двукратный чемпион мира Махмуд Сабырхан в весовой категории до 55 кг в полуфинале встретился с серебряным призёром Олимпийских игр в Токио Карло Пааламом. Поединок прошёл в высоком темпе на протяжении всех трёх раундов. В итоге судьи со счётом 3:2 отдали победу сопернику.

Сегодня на ринг также выйдет Торехан Сабырхан (70 кг).

Фото: Арлан ОЛЖАБАЙ