НАТАЛЬЯ БОГДАНОВА ЗАВОЕВАЛА БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ АЗИАТСКИХ ИГР

В японской префектуре Аичи и городе Нагоя продолжаются полуфинальные поединки по боксу в рамках ХХ летних Азиатских игр.

Чемпионка мира Наталья Богданова в весовой категории до 75 кг встретилась в полуфинале с представительницей Индии Боргохайн. Обе спортсменки старались не уступать центр ринга и на протяжении трёх раундов обменивались ударами. В итоге судьи со счётом 3:2 отдали победу сопернице.

Сегодня на ринг также выйдут Махмуд Сабырхан (55 кг) и Торехан Сабырхан (70 кг).