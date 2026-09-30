ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ НА КАНОЭ: АНАСТАСИЯ АНАНЬЕВА ВЫИГРАЛА БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ АЗИАТСКИХ ИГР

В японской префектуре Аичи и городе Нагоя на летних Азиатских играх сборная Казахстана завоевала вторую медаль в гребном слаломе.В финале соревнований на каноэ среди женщин Анастасия Ананьева, представляющая национальную сборную, заняла третье место. Казахстанская спортсменка набрала 125,85 балла, что позволило ей завоевать бронзовую медаль.Чемпионкой в этой дисциплине стала Жуан Хуань из Китая. Серебряная медаль у представительницы Таиланда Атчарапорн Дуанглавы.Напомним, на Азиатских играх в Ханчжоу Анастасия Ананьева завоевала серебряную медаль.Фото: Никита БАСОВ