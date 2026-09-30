АЛУА БАЛКЫБЕКОВА ЗАВОЕВАЛА БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ АЗИАТСКИХ ИГР

В японской префектуре Аичи и городе Нагоя проходят полуфинальные поединки по боксу в рамках ХХ летних Азиатских игр.

Двукратная чемпионка мира Алуа Балкыбекова в весовой категории до 51 кг встретилась в полуфинале с представительницей Вьетнама Зи Там Нгуен. По итогам трёхраундового поединка судьи отдали победу сопернице со счётом 5:0.

Отметим, что наша спортсменка впервые в карьере принимает участие в Азиатских играх.

Сегодня на ринг также выйдут Наталья Богданова (75 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг) и Торехан Сабырхан (70 кг).

Фото: ҚБФ