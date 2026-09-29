КРИСТИНА ОВЧИННИКОВА ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ АЗИАТСКИХ ИГР В ЯПОНИИ
На стадионе «Мидзухо» в Нагое (Япония) разыгран очередной комплект медалей в легкой атлетике на XX летних Азиатских играх,.
В финале соревнований по прыжкам в высоту среди женщин казахстанка Кристина Овчинникова заняла второе место с результатом 1,87 метра.
Победительницей стала представительница Узбекистана Барнохон Сайфуллаева (1,90 м). Третье место заняла индийская спортсменка Пуджа.
Еще одна представительница Казахстана Надежда Дубовицкая показала пятый результат.
Ранее в мужском финале бега на 5000 метров казахстанец Максим Фроловский занял 7-е место. Победу одержал представитель Бахрейна. Серебряную медаль завоевал японец Томонори Ямагучи, бронзовую - Гульвир Сингх из Индии.
Фото: Сали САБИРОВ