КРИСТИНА ОВЧИННИКОВА ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ АЗИАТСКИХ ИГР В ЯПОНИИ

На стадионе «Мидзухо» в Нагое (Япония) разыгран очередной комплект медалей в легкой атлетике на XX летних Азиатских играх,.

В финале соревнований по прыжкам в высоту среди женщин казахстанка Кристина Овчинникова заняла второе место с результатом 1,87 метра.

Победительницей стала представительница Узбекистана Барнохон Сайфуллаева (1,90 м). Третье место заняла индийская спортсменка Пуджа.

Еще одна представительница Казахстана Надежда Дубовицкая показала пятый результат.

Ранее в мужском финале бега на 5000 метров казахстанец Максим Фроловский занял 7-е место. Победу одержал представитель Бахрейна. Серебряную медаль завоевал японец Томонори Ямагучи, бронзовую - Гульвир Сингх из Индии.

Фото: Сали САБИРОВ