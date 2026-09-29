КУРАШ: АРАЙЛЫМ ШЕГЕНОВА ЗАВОЕВАЛА «БРОНЗУ» АЗИАТСКИХ ИГР

В префектуре Аичи (Япония) в рамках XX летних Азиатских игр завершились соревнования по курашу среди женщин в весовой категории свыше 87 кг.

Представительница Казахстана Арайлым Шегенова стала бронзовой призёркой Азиатских игр.

В 1/8 финала казахстанка одержала победу над представительницей Вьетнама Дыонг Тхань Тхань со счётом 5:0. В четвертьфинале Шегенова со счётом 3:0 выиграла представительницу Южной Кореи Чонвон Пак и вышла в полуфинал.

В полуфинальной схватке Арайлым Шегенова уступила ещё одной представительнице Южной Кореи Минён Ким со счётом 0:1.

Таким образом, Арайлым Шегенова завоевала бронзовую медаль XX летних Азиатских игр.

📸Сали САБИРОВ