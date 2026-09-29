СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА: КАЗАХСТАНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ «БРОНЗУ» АЗИАТСКИХ ИГР В ТРАПЕ

В префектуре Аичи (Япония) продолжаются квалификационные соревнования по стендовой стрельбе в дисциплине «трап» в рамках XX летних Азиатских игр.

В мужских командных соревнованиях сборная Казахстана в составе Алишера Айсалбаева, Даниила Почивалова и Марка Почивалова заняла третье место и завоевала бронзовую медаль.

🥇🇰🇼 Кувейт - 355 очков

🥈🇶🇦 Катар - 349 очков

🥉🇰🇿 Казахстан - 348 очков

Отметим, XX летние Азиатские игры продлятся до 4 октября. В составе национальной сборной Казахстана выступают 558 спортсменов, которые борются за медали в 35 видах спорта.

Фото: Сали САБИРОВ