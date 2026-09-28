НУРГИСА АДИЛЕТУЛЫ - СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР АЗИАТСКИХ ИГР

На XX летних Азиатских играх, проходящих в Японии, сборная Казахстана завоевала серебряную медаль в тяжёлой атлетике.

В весовой категории до 95 кг представитель национальной команды, чемпион мира Нургиса Адилетулы занял второе место. По итогам двоеборья наш соотечественник поднял 394 кг (180+217 кг).

Итоговое положение:

1. Али Алипур (Иран) - 398 кг (180+218)

2. Нургиса Адилетулы (Казахстан) - 394 кг (180+214)

3. Ту И (Китай) - 384 кг (179+205)

Таким образом, в копилке сборной Казахстана по тяжёлой атлетике стало три серебряные медали.