В префектуре Аичи (Япония) в рамках XX летних Азиатских игр завершились соревнования по тяжёлой атлетике в весовой категории до 85 кг.

Представитель Казахстана Алексей Чуркин, выступающий в весовой категории до 85 кг, уже в первой попытке в рывке поднял 173 кг, установив новый мировой рекорд.

В упражнении «толчок» казахстанский спортсмен поднял 205 кг, а по итогам двоеборья набрал 378 кг и занял второе место.

🥇🇰🇵 Кванг Риол Ро (КНДР) - 379 кг (165+214)

🥈🇰🇿 Алексей Чуркин (Казахстан) - 378 кг (173+205)

🥉🇨🇳 Шуннан Чен (Китай) - 374 кг (163+211)

Таким образом, Алексей Чуркин завоевал серебряную медаль XX летних Азиатских игр.

Отметим, что это вторая медаль Казахстана в тяжёлой атлетике на текущей Азиаде. Накануне спортсменка сборной Аянат Жумагали, выступавшая в весовой категории до 77 кг, также завоевала серебряную медаль.

📸 Сали САБИРОВ