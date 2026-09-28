КУРАШ: АДИЛЕТ АХМЕТГАЛИ ЗАВОЕВАЛ БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ АЗИАТСКИХ ИГР

В японской префектуре Аичи продолжаются соревнования по курашу в рамках XX летних Азиатских игр.

В весовой категории до 81 кг среди мужчин состоялись полуфинальные поединки.

Представитель Казахстана Адилет Ахметгали встретился с Ахрором Зиёдуллаевым из Узбекистана.

По итогам поединка казахстанский спортсмен уступил со счётом 0:10.

Таким образом, Адилет Ахметгали завоевал бронзовую медаль XX летних Азиатских игр.

Отметим, ранее в четвертьфинале Адилет Ахметгали одержал уверенную победу над представителем Китайского Тайбэя Х. Сунгом со счётом 10:0.

📸Нұрғали ЖҰМАҒАЗЫ