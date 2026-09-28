АРТИСТИЧЕСКОЕ ПЛАВАНИЕ: СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА ЗАВОЕВАЛА ВТОРУЮ «БРОНЗУ» НА АЗИАТСКИХ ИГРАХ

В префектуре Аичи (Япония) завершились соревнования по артистическому плаванию в рамках XX летних Азиатских игр.

В смешанной командной программе Казахстан завоевал бронзовую медаль. По итогам произвольной программы казахстанская команда заняла третье место (216.7961).

В составе сборной выступили Виктор Друзин, Даяна Жаманшалова, Айгерим Курмангалиева, Ксения Макарова, Анна Павлетцова, Валерия Столбунова, Жаклин Якимова, Наргиза Болатова и Ясмин Туякова.

🥇 🇨🇳 Китай - 857.5084

🥈 🇯🇵 Япония - 821.7404

🥉 🇰🇿 Казахстан - 672.6029

Таким образом, сборная Казахстана завоевала вторую медаль в артистическом плавании на XX летних Азиатских играх.

Ранее бронзовые медали в соревнованиях дуэтов завоевали Наргиза Болатова и Ясмин Туякова, набравшие по итогам технической и произвольной программ 565,7326 балла.

📸Владислав СЕМЕНОВ