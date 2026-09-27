МУЖСКАЯ СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА ПО ФЕХТОВАНИЮ НА ШПАГАХ ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТО НА ЛЕТНИХ АЗИАТСКИХ ИГРАХ СПУСТЯ 24 ГОДА
На XX летних Азиатских играх в Японии, копилка сборной Казахстана пополнилась очередной золотой медалью.
В финале мужской командной шпаги сборная Казахстана встретилась с Южной Кореи и одержала победу со счетом
Для казахстанских мастеров фехтования, которые в этом году стали чемпионами мира, это третье «золото» Азиатских игр
Результаты Казахстана в мужской командной шпаге:
🥇🇯🇵Хиросима-1994
🥈🇹🇭 Бангкок-1998
🥇🇰🇷Пусан-2002
🥉🇶🇦 Доха-2006
🥈🇨🇳 Гуанчжоу-2010
🥉🇰🇷Инчхон-2014
🥉🇮🇩 Джакарта-2018
🥈🇨🇳Ханчжоу-2023
Сегодня в составе национальной сборной выступили Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, серебряный призёр Азиады-2026 в личном турнире Ерлик Сертай и Кирилл Проходов.