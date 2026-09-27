На XX летних Азиатских играх в Японии, копилка сборной Казахстана пополнилась очередной золотой медалью.

В финале мужской командной шпаги сборная Казахстана встретилась с Южной Кореи и одержала победу со счетом

Для казахстанских мастеров фехтования, которые в этом году стали чемпионами мира, это третье «золото» Азиатских игр

Результаты Казахстана в мужской командной шпаге:

🥇🇯🇵Хиросима-1994

🥈🇹🇭 Бангкок-1998

🥇🇰🇷Пусан-2002

🥉🇶🇦 Доха-2006

🥈🇨🇳 Гуанчжоу-2010

🥉🇰🇷Инчхон-2014

🥉🇮🇩 Джакарта-2018

🥈🇨🇳Ханчжоу-2023

Сегодня в составе национальной сборной выступили Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, серебряный призёр Азиады-2026 в личном турнире Ерлик Сертай и Кирилл Проходов.