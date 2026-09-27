АЯНАТ ЖУМАГАЛИ ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРО АЗИАТСКИХ ИГР ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

Представительница национальной сборной Казахстана Аянат Жумагали стала серебряным призером XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония).

Казахстанская спортсменка выступила в соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории до 77 кг. По итогам финала А Аянат Жумагали заняла второе место и принесла сборной Казахстана серебряную медаль.

Эта награда пополнила медальную копилку национальной команды на главном континентальном старте четырехлетия.

XX летние Азиатские игры проходят в Аичи–Нагое с 19 сентября по 4 октября 2026 года.