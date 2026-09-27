СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА: ЯСМИНА ТОКСАНБАЕВА - ЧЕМПИОНКА АЗИАТСКИХ ИГР

В японской префектуре Аичи и городе Нагоя стартовал очередной соревновательный день XX летних Азиатских игр.

В марафоне по спортивной ходьбе на дистанции 42,195 км Ясмина Токсанбаева одержала победу.

Казахстанская спортсменка показала результат 3:22:22 и завоевала золотую медаль. Второе и третье места заняли представительницы Китая.

🥇🇰🇿 Ясмина Токсанбаева - 3:22:20

🥈🇨🇳 Данцзин Цюйцзун - 3:26:09

🥉🇨🇳 Ли Ма - 3:32:26

Отметим, это девятая золотая медаль в копилке Казахстана на этих Азиатских играх. В соревнованиях по лёгкой атлетике казахстанские спортсмены также завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

📸Арлан ОЛЖАБАЙ