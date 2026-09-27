АРТИСТИЧЕСКОЕ ПЛАВАНИЕ: КАЗАХСТАНСКИЕ СПОРТСМЕНКИ ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ АЗИАТСКИХ ИГР

Сегодня в префектуре Аичи (Япония) прошел очередной соревновательный день по артистическому плаванию.

В парных соревнованиях, которые проходили в течение двух дней и включали техническую и произвольную программы, Казахстан представляли первая в истории страны чемпионка мира Наргиза Болатова и Ясмин Туякова. По итогам выступлений спортсменки набрали 565,7326 балла и завоевали бронзовые медали.

🥇🇨🇳 Китай - 640,3576 балла

🥈🇯🇵 Япония - 601,3576

🥉🇰🇿 Казахстан - 565,7326

Отметим, это первая медаль Казахстана в артистическом плавании на этой Азиаде. Казахстанские спортсменки также выступят в соревнованиях смешанных команд.

📸Арлан ОЛЖАБАЙ