ФЕХТОВАНИЕ НА САБЛЯХ: МУЖСКАЯ СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА ЗАВОЕВАЛА БРОНЗУ XX АЗИАТСКИХ ИГР

На проходящих в Японии летних Азиатских играх завершились полуфиналы командных соревнований по фехтованию на саблях среди мужчин.

Мужская сборная Казахстана в 1/2 финала встретилась с хозяевами соревнований - командой Японии. Казахстанские фехтовальщики уступили со счётом 34:45.

В составе нашей команды выступили Нурмухаммед Жайлыбай, Артём Саркисян, Назарбай Саттархан и Куаныш Эргашбай.

Путь нашей команды на турнире:

✅ 1/8 финала: 🇸🇦 Саудовская Аравия — 45:32

✅ 1/4 финала: 🇨🇳 Китай — 45:40

Таким образом, мужская сборная Казахстана стала бронзовым призёром XX Азиатских игр.

Отметим, что ранее казахстанские фехтовальщики завоевали на этих Азиатских играх 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Фото: Арлан ОЛЖАБАЙ