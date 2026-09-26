ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА: ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА ЗАВОЕВАЛА «БРОНЗУ» АЗИАТСКИХ ИГР
Сегодня в префектуре Аичи (Япония) разыгрывается очередной комплект медалей летних Азиатских игр в стрельбе из винтовки на 50 метров из трёх положений среди женщин.
По итогам женских командных соревнований сборная Казахстана в составе Арины Малиновской, Елизаветы Безруковой и Софьи Шульженко заняла третье место с результатом 1754-89X и завоевала бронзовые медали.
🥇🇨🇳 Китай - 1773-105X
🥈🇮🇳 Индия - 1763-90X
🥉🇰🇿 Казахстан - 1754-89X
Отметим, вчера в этой же дисциплине Ислам Сатпаев завоевал бронзовую медаль.
Фото: Сали САБИРОВ