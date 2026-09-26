СЕРГЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ И РУФИНА ИСКАКОВА - БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЁРЫ АЗИАТСКИХ ИГР В АИЧИ-НАГОЕ
Сегодня на гребном канале озера Миёси в префектуре Аичи (Япония) сборная Казахстана завоевала очередную медаль на Азиатских играх по гребле на байдарках и каноэ.
В соревнованиях на каноэ на дистанции 500 метров среди смешанных экипажей (микст) дуэт Сергея Емельянова и Руфины Искаковой завоевал бронзовую медаль. Их результат - 1:51.124.
Победителями в этой дисциплине стали представители Китая. Серебряные медали завоевали спортсмены из Узбекистана.
Фото: Нұрғали ЖҰМАҒАЗЫ