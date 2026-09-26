ДМИТРИЙ ХОЛМОГОРОВ ЗАВОЕВАЛ БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ НА XX ЛЕТНИХ АЗИАТСКИХ ИГРАХ

Сегодня на гребном канале озера Миёси в префектуре Аичи (Япония) продолжаются финальные заезды Азиатских игр по гребле на байдарках и каноэ.

В финальном заезде на байдарке на дистанции 500 метров спортсмен сборной Казахстана Дмитрий Холмогоров финишировал третьим и завоевал бронзовую медаль. Его результат - 1:44.453.

Золотую медаль завоевал представитель Узбекистана. Серебряным призёром стал спортсмен из Южной Кореи.

Фото: Шамкен БАЙЫРБЕК