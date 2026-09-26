СТЕЛЛА СУХАНОВА - БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР XX ЛЕТНИХ АЗИАТСКИХ ИГР

Сегодня на гребном канале озера Миёси в префектуре Аичи (Япония) продолжаются финальные заезды Азиатских игр по гребле на байдарках и каноэ.

В соревнованиях на дистанции 500 метров спортсменка сборной Казахстана, чемпионка Азии Стелла Суханова финишировала третьей и завоевала бронзовую медаль. Её результат - 1:59.688.

Золотую медаль завоевала спортсменка из Китая, серебряным призёром стала представительница Узбекистана.

Фото: Шамкен БАЙЫРБЕК