ПОЛИНА ИВАНОВА ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ЗАВОЕВАЛА МЕДАЛЬ ЛЕТНИХ АЗИАТСКИХ ИГР В ПРЫЖКАХ С ШЕСТОМ
На XX летних Азиатских играх определились призёры в женских соревнованиях по прыжкам с шестом.
23-летняя Полина Иванова показала одинаковый результат с представительницей Индии. В итоге бронзовые медали были вручены обеим спортсменкам.
Результаты соревнований:
🥇🇯🇵 Мисаки Морота (Япония) - 4,55 м
🥈🇨🇳 Ню Чуньгэ (Китай) - 4,50 м
🥉🇰🇿 Полина Иванова (Казахстан) - 4,15 м
🥉🇮🇳 Бараника Елангован (Индия) - 4,15 м
Отметим, что это третья медаль Казахстана в лёгкой атлетике на Азиатских играх. Ранее Кристина Морозова завоевала «серебро» в спортивной ходьбе, а Алина Чистякова стала бронзовым призёром в семиборье.
📸Никита БАСОВ