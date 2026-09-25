ПОЛИНА ИВАНОВА ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ЗАВОЕВАЛА МЕДАЛЬ ЛЕТНИХ АЗИАТСКИХ ИГР В ПРЫЖКАХ С ШЕСТОМ

На XX летних Азиатских играх определились призёры в женских соревнованиях по прыжкам с шестом.

23-летняя Полина Иванова показала одинаковый результат с представительницей Индии. В итоге бронзовые медали были вручены обеим спортсменкам.

Результаты соревнований:

🥇🇯🇵 Мисаки Морота (Япония) - 4,55 м

🥈🇨🇳 Ню Чуньгэ (Китай) - 4,50 м

🥉🇰🇿 Полина Иванова (Казахстан) - 4,15 м

🥉🇮🇳 Бараника Елангован (Индия) - 4,15 м

Отметим, что это третья медаль Казахстана в лёгкой атлетике на Азиатских играх. Ранее Кристина Морозова завоевала «серебро» в спортивной ходьбе, а Алина Чистякова стала бронзовым призёром в семиборье.

📸Никита БАСОВ