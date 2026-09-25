АЛИНА ЧИСТЯКОВА СПУСТЯ 20 ЛЕТ ПРИНЕСЛА КАЗАХСТАНУ МЕДАЛЬ ЛЕТНИХ АЗИАТСКИХ ИГР

На XX летних Азиатских играх определились призёры в женском многоборье.

В течение трёх дней участницы определяли победительницу по итогам соревнований в беге на 100 метров с барьерами, прыжках в высоту, толкании ядра, беге на 200 метров, прыжках в длину, метании копья и беге на 800 метров.

Результаты:

🥇🇯🇵 Юри Танака (Япония) - 5920 очков

🥈🇯🇵 Нанака Каджики (Япония) - 5673 очка

🥉🇰🇿 Алина Чистякова (Казахстан) - 5568 очков

Отметим, что ранее олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова становилась победительницей Азиатских игр в Дохе в 2006 году.