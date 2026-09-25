КАЗАХСТАНСКИЕ ШПАЖИСТКИ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ВЫИГРАЛИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ АЗИАТСКИХ ИГР
На XX летних Азиатских играх в Аичи-Нагое завершились полуфиналы женского командного турнира по фехтованию на шпагах.
За выход в решающую стадию турнира женская сборная Казахстана встретилась со спортсменками из Китая. Победу со счетом 45:21 одержали соперницы.
Таким образом, женская команда Казахстана по фехтованию на шпагах добилась исторического успеха, впервые поднявшись на пьедестал Азиатских игр.
В составе национальной команды Казахстана выступили Ирина Бакалдина, София Николайчук, Владислава Андреева и Дарья Самоделкина.
Напомним, в текущем сезоне наша женская сборная в таком же составе выиграла «бронзу» чемпионата Азии в Индии.