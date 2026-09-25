ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА: ИСЛАМ САТПАЕВ ЗАВОЕВАЛ «БРОНЗУ» АЗИАТСКИХ ИГР

В префектуре Аичи (Япония) продолжаются соревнования по пулевой стрельбе в рамках XX летних Азиатских игр.

В стрельбе из винтовки с дистанции 50 метров в упражнении «три положения» среди мужчин Ислам Сатпаев занял 3-е место и завоевал бронзовую медаль.

Золотую и серебряную медали завоевали представители сборной Китая.

Для Ислама Сатпаева эта медаль стала очередной наградой на международной арене. Напомним, на Олимпийских играх в Париже-2024 казахстанский стрелок стал бронзовым призёром в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в смешанном командном турнире.

Таким образом, Ислам Сатпаев принёс Казахстану очередную медаль XX летних Азиатских игр.