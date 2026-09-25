ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА ЗАВОЕВАЛА «БРОНЗУ» АЗИАТСКИХ ИГР В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ

Сегодня на гребном канале озера Миёси в префектуре Аичи (Япония) продолжаются финальные заезды по гребле на байдарках и каноэ на Азиатских играх.

В заезде на байдарках на дистанции 500 метров женская сборная Казахстана заняла третье место в финале. Результат нашей команды - 1 минута 37,005 секунды.

В составе сборной Казахстана выступили Ольга Шмелёва, Стелла Суханова, Татьяна Токарницкая и Эвелина Костенко.

Победительницей в этой дисциплине стала сборная Китая, вторыми финишировали представительницы Узбекистана.