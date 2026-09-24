19-летний казахстанский шпажист Кирилл Проходов завоевал серебряную медаль XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония).

В финале индивидуального турнира по фехтованию на шпагах представитель сборной Казахстана встретился с одним из сильнейших шпажистов мира — японцем Коки Кано. В напряженном поединке Проходов уступил двукратному олимпийскому чемпиону со счетом 13:15 — исход финала решили всего два укола.

Коки Кано является олимпийским чемпионом Токио-2020 в командных соревнованиях и олимпийским чемпионом Парижа-2024 в личном первенстве. На Играх в Париже японец также завоевал серебро в командном турнире.

Особую значимость результату придает возраст казахстанца. В свои 19 лет Проходов дошел до финала Азиатских игр и на равных боролся с титулованным соперником до последних секунд.

На пути к медали Проходов провел серию сильных поединков. В частности, в 1/8 финала он одержал победу над Илу Гастоном Гийемо из Китайского Тайбэя — 15:14, а затем уверенно прошел двукратного чемпиона Азии Лань Минхао из Китая — 15:7.

Отметим, что Кирилл Проходов уже является чемпионом Азии 2026 года в командной шпаге. В финале континентального первенства сборная Казахстана победила Японию, причем в решающем противостоянии Проходов ранее одержал победу над тем же Коки Кано со счетом 9:5.

Серебро Азиады стало одним из крупнейших достижений в карьере молодого казахстанского шпажиста.