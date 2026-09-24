СПУСТЯ 32 ГОДА КАЗАХСТАН ВНОВЬ ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРО АЗИАТСКИХ ИГР В ВОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ

Представитель национальной сборной Казахстана Милад Карими стал серебряным призером XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония).

Казахстанский гимнаст успешно выступил в финале соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях среди мужчин и по итогам выступления занял второе место.

Таким образом, Казахстан впервые за 32 года вновь завоевал серебряную медаль Азиатских игр в этой дисциплине. В последний раз казахстанский гимнаст поднимался на вторую ступень пьедестала в мужских вольных упражнениях на Азиаде 1994 года в Хиросиме — тогда серебряным призером стал Сергей Федорченко.

Для Милада Карими эта награда стала первой медалью Азиатских игр в вольных упражнениях. На Азиаде-2018 в Джакарте он занял пятое место в этой дисциплине.

Милад Карими является одним из лидеров национальной команды по спортивной гимнастике и неоднократно представлял Казахстан на крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, чемпионаты мира и Азии.

Казахстанский гимнаст Милад Карими набрав 14.600 балла стал серебряным призером соревнований. Уступил он олимпийскому чемпиону из Филиппин Карлос Юло (14.666), бронзовая медаль досталась японцу Шома Цукияме (14.566).