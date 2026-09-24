СЕРГЕЙ И ТИМОФЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВЫ ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗУ АЗИАТСКИХ ИГР

Представители национальной сборной Казахстана Сергей Емельянов и Тимофей Емельянов стали бронзовыми призерами XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония).

В финале мужской каноэ-двойки на дистанции 500 метров казахстанский экипаж финишировал третьим и завоевал бронзовую медаль.

Напомним, буквально несколькими минутами ранее казахстанские гребцы завоевали золотую и серебряную медали. Таким образом, сборная Казахстана за короткий промежуток времени пополнила медальную копилку сразу тремя наградами в гребных дисциплинах.

Особую значимость этим результатам придает то, что на предыдущих летних Азиатских играх Казахстан не завоевал ни одной медали в этих дисциплинах.