АЗИАДА-2026: ОЛЬГА ШМЕЛЁВА И ТАТЬЯНА ТОКАРНИЦКАЯ ЗАВОЕВАЛИ «СЕРЕБРО» В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ

На XX Азиатских играх Казахстан завоевал первую медаль в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ.

В женской гонке на байдарках на дистанции 500 метров среди команд-двойок Ольга Шмелёва и Татьяна Токарницкая заняли второе место. Казахстанский дуэт преодолел дистанцию в финале за 1 минуту 48,140 секунды.

Победу в этой дисциплине одержали спортсменки из Китая, а тройку призёров замкнули представительницы Узбекистана.