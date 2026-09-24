АЗИАДА-2026: ОЛЬГА ШМЕЛЁВА И ТАТЬЯНА ТОКАРНИЦКАЯ ЗАВОЕВАЛИ «СЕРЕБРО» В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ
На XX Азиатских играх Казахстан завоевал первую медаль в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ.
В женской гонке на байдарках на дистанции 500 метров среди команд-двойок Ольга Шмелёва и Татьяна Токарницкая заняли второе место. Казахстанский дуэт преодолел дистанцию в финале за 1 минуту 48,140 секунды.
Победу в этой дисциплине одержали спортсменки из Китая, а тройку призёров замкнули представительницы Узбекистана.