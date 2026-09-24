УШУ: АБДУРАШИД АБДУЛЛАЕВ - СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР XX ЛЕТНИХ АЗИАТСКИХ ИГР
На проходящих в Японии летних Азиатских играх сборная Казахстана по ушу завоевала очередную медаль.
В соревнованиях среди мужчин в дисциплине саньда в весовой категории до 75 кг спортсмен сборной Казахстана Абдурашид Абдуллаев встретился в финале с представителем Ирана Сохейлом Мусави. Казахстанский спортсмен уступил сопернику по очкам и стал серебряным призёром Азиатских игр.
Напомним, накануне в полуфинале наш соотечественник одержал победу над представителем Тайбэя Хуаном Жангом техническим нокаутом.
Ранее на Азиатских играх «Аичи-Нагоя-2026» Казахстан завоевал бронзовую медаль в ушу. Её обладателем стал Алижан Аблагатов, занявший третье место в соревнованиях по саньда в весовой категории до 70 кг.
Таким образом, сборная Казахстана повторила результат Игр 2014 года в Инчхоне. Выступления казахстанских спортсменов по ушу на Азиатских играх:
Бангкок-1998 - 2 бронзовые медали;
Инчхон-2014 - 1 серебряная и 1 бронзовая медали;
Ханчжоу-2023 - 1 бронзовая медаль;
Аичи-Нагоя-2026 - 1 серебряная и 1 бронзовая медали.
Сегодня соревнования по ушу в рамках XX летних Азиатских игр завершились.