УШУ: АБДУРАШИД АБДУЛЛАЕВ - СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР XX ЛЕТНИХ АЗИАТСКИХ ИГР

На проходящих в Японии летних Азиатских играх сборная Казахстана по ушу завоевала очередную медаль.

В соревнованиях среди мужчин в дисциплине саньда в весовой категории до 75 кг спортсмен сборной Казахстана Абдурашид Абдуллаев встретился в финале с представителем Ирана Сохейлом Мусави. Казахстанский спортсмен уступил сопернику по очкам и стал серебряным призёром Азиатских игр.

Напомним, накануне в полуфинале наш соотечественник одержал победу над представителем Тайбэя Хуаном Жангом техническим нокаутом.

Ранее на Азиатских играх «Аичи-Нагоя-2026» Казахстан завоевал бронзовую медаль в ушу. Её обладателем стал Алижан Аблагатов, занявший третье место в соревнованиях по саньда в весовой категории до 70 кг.

Таким образом, сборная Казахстана повторила результат Игр 2014 года в Инчхоне. Выступления казахстанских спортсменов по ушу на Азиатских играх:

Бангкок-1998 - 2 бронзовые медали;

Инчхон-2014 - 1 серебряная и 1 бронзовая медали;

Ханчжоу-2023 - 1 бронзовая медаль;

Аичи-Нагоя-2026 - 1 серебряная и 1 бронзовая медали.

Сегодня соревнования по ушу в рамках XX летних Азиатских игр завершились.