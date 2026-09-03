2 ҚЫРКҮЙЕК: ҚАЗАҚСТАН ҚҰРАМАСЫ VI ДҮНИЕЖҮЗІЛІК КӨШПЕНДІЛЕР ОЙЫНДАРЫНДА 4 АЛТЫН, 1 КҮМІС ЖӘНЕ 5 ҚОЛА МЕДАЛЬ ЕНШІЛЕДІ
Қырғызстанда өтіп жатқан VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Қазақстан құрамасының спортшылары бүгін ұлттық спорт түрлерінен жоғары нәтиже көрсетіп, ел қоржынына 4 алтын, 1 күміс және 5 қола – барлығы 8 медаль салды.
АУДАРЫСПАҚТАН – ЕКІ АЛТЫН
60 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен Нұрталап Керім финалдық белдесуде Қырғызстан спортшысынан басым түсіп, жарыс чемпионы атанды.
Ал 70 келіге дейінгі салмақта сынға түскен Сайлау Мұхаммеджан финалда қырғызстандық қарсыласын 2:1 есебімен жеңіп, алтын медаль иеленді.
Бұл – Қазақстан құрамасының VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарындағы алғашқы алтын медальдары.
ЖАМБЫ АТУДАН – АЛТЫН
Жамбы атудың қырғыз стилінен сынға түскен Тұлыбеков Абзал шеберлігін дәлелдеп, жарыстың жеңімпазы атанды. Спортшымыз алтын медаль иеленіп, Қазақстан қоржынына кезекті чемпиондық жүлдені қосты.
АРҚАН ТАРТУДАН – АЛТЫН
Арқан тартудан «8x8» бағдарламасы бойынша Қазақстан құрамасы ерекше өнер көрсетіп, жеңіс тұғырынан көрінді.
АУДАРЫСПАҚТАН – КҮМІС
80 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен Расул Құрайыш күміс жүлдегер атанды. Ақтық сында қырғызстандық қарсыласына есе жіберді.
АЛЫШТАН – 3 ҚОЛА
Алыштың классикалық стилінен 60 келі салмақ дәрежесінде күрескен Тұрмұханбет Қалмұхан қола жүлде иеленді. Аталған күрестің осы салмақпен еркін стилінен күрескен Әбубәкір Жандос та үшінші орынды қанағат тұтты.
Сондай-ақ, алыш күресінен Қожагелді Нұрсұлтан еркін стиль (100+) бес рет белдесуге түсіп, нәтижесінде жүлделі үшінші орыннан көрініп, қола медаль иеленді.
ТАЯҚ ТАРТУДАН – ҚОЛА
Маст-рестлингтен 90 келі салмақта сынға түскен Есімбай Нұрсұлтан қарсыластарынан басым түсіп, жарыстың қола жүлдесіне ие болды.
ОМЫРТҚА СЫНДЫРУДАН – ҚОЛА
Жарыс бағдарламасына жаңадан енген омыртқа сындыру жарысынан отандастарымыз үздік үштіктің қатарынан көрінді.
Осылайша, Қазақстан құрамасы бүгінгі жарыс күнін 4 алтын, 1 күміс және 5 қола медальмен қорытындылады.
Барлық видео материалдар:
https://t.me/+-ZRQoj56tS1mY2My