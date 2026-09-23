АРТЁМ САРКИСЯН ЗАВОЕВАЛ БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ АЗИАТСКИХ ИГР ПО ФЕХТОВАНИИЮ

На XX летних Азиатских играх продолжается очередной соревновательный день по фехтованию.

В мужской сабле представитель сборной Казахстана Артём Саркисян в полуфинале встретился с трёхкратным олимпийским чемпионом О Сан Уком (Южная Корея) и уступил со счётом 9:15.

Наш соотечественник также выступал на Азиатских играх в Ханчжоу в 2023 году, где остановился на стадии четвертьфинала.

Отметим, что с 1994 года Артём Саркисян стал первым представителем Казахстана, завоевавшим медаль Азиатских игр в личных состязаниях по фехтованию на саблях.