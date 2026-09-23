СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА: АСЕМ ОРЫНБАЙ ЗАВОЕВАЛА БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ XX ЛЕТНИХ АЗИАТСКИХ ИГР

В префектуре Аичи и городе Нагоя (Япония) завершился финал женского соревнования по стендовой стрельбе на XX летних Азиатских играх.

Лидер национальной сборной Асель Орынбай заняла третье место, набрав в финале 28 очков и завоевав бронзовую медаль.

Победительницей соревнования стала представительница Китая, серебряную медаль завоевала спортсменка из Таиланда.

Ещё одна представительница Казахстана Зоя Пискун заняла шестое место.

Напомним, на Азиатских играх 2022 года в Ханчжоу Асель Орынбай завоевала две золотые и одну бронзовую медали.

XX летние Азиатские игры продлятся до 4 октября. В составе национальной сборной Казахстана выступают 558 спортсменов, которые борются за медали в 35 видах спорта.