На летних Азиатских играх, проходящих в Японии, Казахстан завоевал седьмую золотую медаль,.

В мужской групповой гонке по шоссейному велоспорту представитель Казахстана Алексей Луценко первым пересёк финишную черту. Его результат - 4:13.11.

В составе сборной Казахстана также выступили Евгений Фёдоров и Николя Винокуров.

Эта золотая медаль стала для опытного велогонщика второй на Азиаде-2026. В первый день соревнований Луценко также одержал победу в индивидуальной гонке.

Алексей Луценко является одним из ярких представителей казахстанской школы велоспорта. За профессиональную карьеру он добился множества значимых результатов. В их числе - две золотые медали чемпионатов мира среди спортсменов до 23 лет, завоёванные в 2012 и 2013 годах. Также Луценко побеждал на этапах таких престижных многодневных гонок, как Париж - Ницца и «Вуэльта Испании».

Историческое достижение:

Сегодня Алексей Луценко довёл количество золотых медалей, завоёванных на летних Азиатских играх, до шести. Таким образом, он стал самым титулованным казахстанским спортсменом в истории Азиатских игр по количеству золотых наград.

Его результаты на Азиадах:

Инчхон-2014 - 1 золотая медаль;

Джакарта-2018 - 2 золотые медали;

Ханчжоу-2022 - 1 золотая и 1 серебряная медаль;

Аичи-Нагоя-2026 - 2 золотые медали.

До сегодняшнего дня лидером по количеству золотых наград среди казахстанских спортсменов был Константин Негодяев, который завоевал пять золотых медалей на Азиатских играх в Хиросиме и Бангкоке в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ.

XX летние Азиатские игры продлятся до 4 октября. В составе национальной сборной Казахстана выступают 558 спортсменов, которые борются за медали в 35 видах спорта.