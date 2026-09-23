Стендовая стрельба: женская сборная Казахстана завоевала «серебро» Азиатских игр

На летних Азиатских играх, проходящих в префектуре Аичи и городе Нагоя (Япония), завершились соревнования в ските среди женщин.

По итогам квалификации в дисциплине скит сборная Казахстана заняла 2-е место и завоевала серебряную медаль. В составе команды выступили Асем Орынбай, Зоя Пискун и Адель Садакбаева. Казахстанские спортсменки набрали 274 очка.

Победу одержала сборная Китая, набравшая 287 очков. Третье место заняла команда Индии с результатом 266 очков.