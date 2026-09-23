КРИСТИНА МОРОЗОВА ПРИНЕСЛА КАЗАХСТАНУ СЕРЕБРО АЗИАТСКИХ ИГР В СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ

Представительница национальной сборной Казахстана Кристина Морозова завоевала серебряную медаль XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония).

Казахстанская легкоатлетка стала второй в соревнованиях по спортивной ходьбе, показав результат 1 час 35 минут 25 секунд.

Серебро Кристины Морозовой пополнило медальную копилку сборной Казахстана на главном континентальном старте четырехлетия.

Отметим, что соревнования по легкой атлетике на Азиатских играх продолжаются. Казахстанские спортсмены продолжат борьбу за награды в следующих дисциплинах программы.