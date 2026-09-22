ИЗВЕСТНЫЕ КАЗАХСТАНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ВОШЛИ В СОСТАВ ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ КЕҢЕСІ

Известные казахстанские спортсмены и руководители спортивных федераций вошли в состав Қазақстан Халық Кеңесі, утвержденный Главой государства.

В их числе серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее по борьбе, чемпион Азии, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Ислам Байрамуков, олимпийский чемпион Атланты по борьбе, чемпион мира и Азии Юрий Мельниченко, чемпион мира по ММА, панкратиону и боевому джиу-джитсу Василий Тахтай, мастер ММА, чемпион Азии по грэпплингу, обладатель черного пояса по джиу-джитсу Нурсултан Орынбасаров, а также бронзовый призер чемпионата Азии и Азиатских игр по легкой атлетике Ирина Эктова.

Кроме того, в состав Совета вошли президент Казахстанской федерации бокса Шахмурат Муталип, президент Федерации тяжелой атлетики Казахстана Гаджи Гаджиев, президент Федерации гимнастики Казахстана, многократная чемпионка Азии по художественной гимнастике, победительница Азиатских игр Алия Юсупова, а также генеральный секретарь Казахстанской федерации бочча Нургуль Ульжекова.

Прославленные спортсмены, представлявшие Казахстан на международной арене и добившиеся высоких результатов в спорте, сегодня активно участвуют и в общественной жизни страны. В свою очередь, руководители спортивных федераций вносят вклад в развитие отрасли и обладают значительным опытом в вопросах профессиональной подготовки спортсменов и организации соревновательного процесса. Их знания и опыт, несомненно, внесут вклад в работу Совета.

Отметим, что наряду с представителями спортивной сферы в состав Қазақстан Халық Кеңесі вошли представители различных направлений общественной жизни страны.