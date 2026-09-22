22-ЛЕТНИЙ КАДЫРБЕК ШЫНБАЕВ ПРИНЕС КАЗАХСТАНУ ВТОРОЕ ЗОЛОТО АЗИАТСКИХ ИГР ПО ММА

22-летний Кадырбек Шынбаев завоевал золотую медаль XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония).

Представитель национальной команды Казахстана стал победителем соревнований по смешанным единоборствам (ММА) в весовой категории до 71 кг в дисциплине modern.

Соревнования по ММА впервые включены в программу Азиатских игр, и Кадырбек Шынбаев стал вторым представителем Казахстана, завоевавшим золото Азиады в этом виде спорта.

Отметим, что Кадырбек Шынбаев уже добивался серьезных результатов на международной арене. В январе 2026 года он стал чемпионом Азии по ММА среди взрослых. На пути к континентальному золоту казахстанец одержал победы над спортсменами из Монголии, Китая, Кыргызстана и Таджикистана.

Таким образом, всего за один год 22-летний спортсмен объединил два крупнейших континентальных титула — стал чемпионом Азии и победителем Азиатских игр.