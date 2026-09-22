НУРКАНАТ АЖИКАНОВ ПРИНЕС КАЗАХСТАНУ ПЯТУЮ МЕДАЛЬ ПО КАРАТЭ НА АЗИАТСКИХ ИГРАХ

Нурканат Ажиканов завоевал бронзовую медаль XX летних Азиатских игр в Айти–Нагое (Япония).

В поединке за третье место по каратэ WKF в дисциплине кумитэ в весовой категории до 75 кг представитель национальной сборной Казахстана встретился с А. Батиканом из Филиппин. Казахстанский спортсмен уверенно одержал победу со счетом 10:1 и стал бронзовым призером Азиатских игр.

Эта награда стала второй бронзовой и пятой медалью сборной Казахстана по каратэ на нынешних Играх.

Таким образом, в активе казахстанских каратистов уже пять наград — две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали.

Каратэ продолжает приносить награды в медальную копилку национальной сборной Казахстана на XX летних Азиатских играх.